Где соприкасаются руки
Wink
Фильмы
Где соприкасаются руки

Где соприкасаются руки (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Where Hands Touch
Драмы, Мелодрамы116 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в 1944 году в Германии Третьего рейха. Дочь коренной немки и темнокожего мужчины Лейна влюбляется в Лутца, сына высокопоставленного офицера СС. Между подростками завязывается нежная дружба, но выдержит ли она давление общества, помешанного на «чистоте крови»?

Где соприкасаются руки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Где соприкасаются руки»

Всё