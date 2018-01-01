Где соприкасаются руки (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, Where Hands Touch
Драмы, Мелодрамы116 мин18+
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Сюжет
Действие разворачивается в 1944 году в Германии Третьего рейха. Дочь коренной немки и темнокожего мужчины Лейна влюбляется в Лутца, сына высокопоставленного офицера СС. Между подростками завязывается нежная дружба, но выдержит ли она давление общества, помешанного на «чистоте крови»?
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ААРежиссёр
Амма
Асанте
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актриса
Амандла
Стенберг
- Актёр
Джордж
Маккэй
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- СХАктёр
Саймон
Харрисон
- Актриса
Наташа
Литтл
- Актёр
Том
Гудман-Хилл
- ДВАктёр
Дэниэл
Вейман
- Актриса
Люси
Расселл
- АНАктёр
Алек
Ньюман
- АЕАктёр
Адетомива
Едун
- ААСценарист
Амма
Асанте
- ЧХПродюсер
Чарли
Хэнсон
- ЭДПродюсер
Элис
Доусон
- ТМПродюсер
Тара
Моросс
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- РАОператор
Реми
Адефаразин