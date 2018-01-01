Где соприкасаются руки (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Действие разворачивается в 1944 году в Германии Третьего рейха. Дочь коренной немки и темнокожего мужчины Лейна влюбляется в Лутца, сына высокопоставленного офицера СС. Между подростками завязывается нежная дружба, но выдержит ли она давление общества, помешанного на «чистоте крови»?



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