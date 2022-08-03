Гарриет
Гарриет

Гарриет (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, Harriet
Драма, Исторический120 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

США, XIX век. Молодая чернокожая рабыня Минти узнает, что жестокие хозяева планируют отлучить ее от семьи. Она бежит на север, где обретает свободу, новое имя Гарриет Табмен, а также цель всей своей жизни — помощь людям, оказавшимся в рабстве, и борьба за их освобождение.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарриет»