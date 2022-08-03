Гарриет (фильм, 2019) смотреть онлайн
Драма, Исторический120 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
США, XIX век. Молодая чернокожая рабыня Минти узнает, что жестокие хозяева планируют отлучить ее от семьи. Она бежит на север, где обретает свободу, новое имя Гарриет Табмен, а также цель всей своей жизни — помощь людям, оказавшимся в рабстве, и борьба за их освобождение.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Кейси
Леммонс
- СЭАктриса
Синтия
Эриво
- ЛОАктёр
Лесли
Одом мл.
- ДЭАктёр
Джо
Элвин
- Актёр
Кларк
Питерс
- ВБАктриса
Ванесса
Белл Кэллоуэй
- ВКАктёр
Вонди
Кёртис-Холл
- ДНАктриса
Дженнифер
Неттлз
- Актриса
Жанель
Моне
- ТКАктёр
Тори
Киттлз
- ОДАктёр
Омар
Дж. Дорси
- Сценарист
Кейси
Леммонс
- ГАСценарист
Грегори
Аллен Ховард
- НАПродюсер
Ннамди
Асомуга
- ДМПродюсер
Дебра
Мартин Чейз
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ПТХудожник
Пол
Тэйзуэлл
- ДТОператор
Джон
Толл
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард