Гарриет (фильм, 2019) смотреть онлайн

США, XIX век. Молодая чернокожая рабыня Минти узнает, что жестокие хозяева планируют отлучить ее от семьи. Она бежит на север, где обретает свободу, новое имя Гарриет Табмен, а также цель всей своей жизни — помощь людям, оказавшимся в рабстве, и борьба за их освобождение.

