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Гамлет

Гамлет (фильм, 1964) смотреть онлайн

1964, Гамлет
Драма142 мин18+

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О фильме

2-х серийный художественный фильм по одноименной трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гамлет»