Гамлет (фильм, 1964) смотреть онлайн
1964, Гамлет
Драма142 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ГКРежиссёр
Григорий
Козинцев
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- МНАктёр
Михаил
Названов
- ЭРАктриса
Эльза
Радзиня
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- ВЭАктёр
Владимир
Эренберг
- СОАктёр
Степан
Олексенко
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ГГАктёр
Григорий
Гай
- ГКСценарист
Григорий
Козинцев
- БПСценарист
Борис
Пастернак
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ЕЕХудожник
Евгений
Еней
- ЛМХудожница
Лилия
Мошкина
- ЕММонтажёр
Евгения
Маханькова
- ЙГОператор
Йонас
Грицюс
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович