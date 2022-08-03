Галлоуз Хилл
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Галлоуз Хилл

Галлоуз Хилл (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.32013, Gallows Hill
Триллер, Детектив83 мин18+

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О фильме

Молода пара попадают в автомобильную аварию и останавливаются в гостинице, расположенной весьма удаленно от цивилизации. Там они обнаруживают, что хозяин гостиницы держит в подвале некую девушку, освободив которую герои навлекают на себя большие неприятности…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Галлоуз Хилл»