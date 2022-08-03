Галлоуз Хилл (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.32013, Gallows Hill
Триллер, Детектив83 мин18+
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О фильме
Молода пара попадают в автомобильную аварию и останавливаются в гостинице, расположенной весьма удаленно от цивилизации. Там они обнаруживают, что хозяин гостиницы держит в подвале некую девушку, освободив которую герои навлекают на себя большие неприятности…
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ВГРежиссёр
Виктор
Гарсия
- СМАктёр
Себастьян
Мартинес
- КГАктриса
Каролина
Гуэрра
- ГААктёр
Густаво
Ангарита
- ДСАктриса
Джульета
Салазар
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Гамбоа
- ТРАктриса
Татьяна
Рентериа
- Актёр
Питер
Фачинелли
- СМАктриса
София
Майлс
- НРАктриса
Наталия
Рамос
- БСАктриса
Бьянка
Сереседа
- РДСценарист
Ричард
Д’Овидио
- ДХСценарист
Дэвид
Хиггинс
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- ДХПродюсер
Дэвид
Хиггинс
- АЧПродюсер
Андреа
Чун
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ХЛМонтажёр
Хосе
Луис Ромеу
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман