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Фредди Меркьюри. Великий притворщик

Фредди Меркьюри. Великий притворщик (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Great Pretender
Боевики, Концерты85 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фредди Меркьюри — один из самых харизматичных представителей британского рока. Этот фильм не будет пересказывать историю группы Queen, а расскажет о сольных проектах рок-легенды. Фильм содержит архивные съемки, записи концертов, личные материалы, большинство из которых ранее были неизвестны, а также интервью с самим Меркьюри, его друзьями и коллегами.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Концерты, Боевики

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фредди Меркьюри. Великий притворщик»

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