Франкенвини
Wink
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Франкенвини
7.52012, Frankenweenie
Мультфильм, Драма83 мин18+

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Франкенвини (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Ужасы, Мультфильм, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенвини»