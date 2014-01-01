Форс-мажор (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь идеальной европейской семьи трещит по швам после того, как они становятся свидетелями лавины на горнолыжном курорте. Наполненная черным юмором драма, ставшая прорывом для режиссера «Квадрата» и «Треугольника печали» Рубена Эстлунда.



Томас вместе с женой Эббой и дву�мя детьми отправляется на отдых во Французских Альпах. Они планируют провести пять дней на местном горнолыжном курорте, однако уже на вторые сутки на ресторан, где они обедают, сходит контролируемая лавина. Томас паникует и в попытке спастись бросает жену и детей на произвол судьбы. Происшествие обходится без жертв, но Эбба разочаровывается в муже, которому своя шкура оказалась дороже жизней близких людей. Оставшийся отпуск обещает быть крайне неловким.



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