Формула 1 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фильм «Формула 1» (2025) рассказывает о спортсмене, который получил второй шанс стать победителем. В роли экс-гонщика — Брэд Питт, а его юного воспитанника Джошуа Пирса играет Демсон Идрис, известный по сериалу «Черное зеркало».



Сонни Хейс был подающей надежды звездой гонок Formula 1 в 1990 годы, но оставил спорт после тяжелой аварии. Сегодня многие видят в нем неудачника, а Рубен, владелец команды APXGP и по совместительству друг Сонни, видит в нем потенциал, который еще можно реализовать. Рубен предлагает Хейсу стать вторым пилотом и сделать из восходящего таланта Джошуа Пирса победителя «Формулы 1». Сможет ли давно списанный со счетов спортсмен найти подход к юному гонщику?



«Формула 1» — фильм 2025 года от режиссера ленты «Дело храбрых»Джозефа Косински. Съемки проходили во время реальных гонок Гран-при F1, а музыку для спортивной драмы создал Ханс Циммер.



Формула 1 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.