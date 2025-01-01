Формула 1 (фильм, 2025) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Формула 1» (2025) рассказывает о спортсмене, который получил второй шанс стать победителем. В роли экс-гонщика — Брэд Питт, а его юного воспитанника Джошуа Пирса играет Демсон Идрис, известный по сериалу «Черное зеркало».
Сонни Хейс был подающей надежды звездой гонок Formula 1 в 1990 годы, но оставил спорт после тяжелой аварии. Сегодня многие видят в нем неудачника, а Рубен, владелец команды APXGP и по совместительству друг Сонни, видит в нем потенциал, который еще можно реализовать. Рубен предлагает Хейсу стать вторым пилотом и сделать из восходящего таланта Джошуа Пирса победителя «Формулы 1». Сможет ли давно списанный со счетов спортсмен найти подход к юному гонщику?
«Формула 1» — фильм 2025 года от режиссера ленты «Дело храбрых»Джозефа Косински. Съемки проходили во время реальных гонок Гран-при F1, а музыку для спортивной драмы создал Ханс Циммер.
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СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Джозеф
Косински
- АСАктёр
Абдул
Сэлис
- СЭАктриса
Симон
Эшли
- ДИАктёр
Демсон
Идрис
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Ким
Бодния
- ККАктриса
Керри
Кондон
- ПБАктёр
Пепе
Балдеррама
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- Актёр
Хавьер
Бардем
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- Сценарист
Джозеф
Косински
- Продюсер
Деде
Гарднер
- ЛХПродюсер
Льюис
Хэмилтон
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- БМХудожник
Бен
Манро
- МТХудожник
Марк
Тилдесли
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер