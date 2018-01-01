WinkДетямФлинтстоуныАктёры и съёмочная группа фильма «Флинтстоуны»
Актёры и съёмочная группа фильма «Флинтстоуны»
Режиссёры
Актёры
АктёрFred Flintstone
Джон ГудманJohn Goodman
АктрисаWilma Flintstone
Элизабет ПеркинсElizabeth Perkins
АктёрBarney Rubble
Рик МорэнисRick Moranis
АктрисаBetty Rubble
Рози О’ДоннеллRosie O'Donnell
АктёрCliff Vandercave
Кайл МаклокленKyle MacLachlan
АктрисаMiss Stone
Холли БерриHalle Berry
АктрисаPearl Slaghoople
Элизабет ТейлорElizabeth Taylor
АктёрMr. Slate
Дэнн ФлорекDann Florek
АктёрHoagie
Ричард МоллRichard Moll
АктёрJoe Rockhead (в титрах: Irwin '88' Keyes)