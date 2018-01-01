Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Флинтстоуны»

Режиссёры

Брайан Левант

Brian Levant
Режиссёр

Актёры

Джон Гудман

John Goodman
АктёрFred Flintstone
Элизабет Перкинс

Elizabeth Perkins
АктрисаWilma Flintstone
Рик Морэнис

Rick Moranis
АктёрBarney Rubble
Рози О’Доннелл

Rosie O'Donnell
АктрисаBetty Rubble
Кайл Маклоклен

Kyle MacLachlan
АктёрCliff Vandercave
Холли Берри

Halle Berry
АктрисаMiss Stone
Элизабет Тейлор

Elizabeth Taylor
АктрисаPearl Slaghoople
Дэнн Флорек

Dann Florek
АктёрMr. Slate
Ричард Молл

Richard Moll
АктёрHoagie
Ирвин Кийес

Irwin Keyes
АктёрJoe Rockhead (в титрах: Irwin '88' Keyes)

Сценаристы

Джим Дженниуайн

Jim Jennewein
Сценарист
Стивен Е. де Соуза

Steven E. de Souza
Сценарист

Продюсеры

Брюс Коэн

Bruce Cohen
Продюсер
Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Продюсер
Уильям Ханна

William Hanna
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер

Художники

Кристофер Бериэн-Мор

Christopher Burian-Mohr
Художник
Розанна Нортон

Rosanna Norton
Художница
Розмари Бранденбург

Rosemary Brandenburg
Художница

Монтажёры

Кент Бейда

Kent Beyda
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор