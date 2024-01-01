Фильм Филателия

О фильме
Яна живет в морском северном городе. Она работает на почте, собирает марки и ждёт отца из моря, хотя и не надеется, что он вернётся. Яна — очень сильный человек, ДЦП почти не заметен, а лёгкая хромота и некоторая странность, как она считает, лишь придает ей дополнительный шарм. Однажды на почту заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется.
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Рейтинг
- ННРежиссёр
Наталья
Назарова
- АХАктриса
Алина
Ходжеванова
- Актриса
Ирина
Носова
- ЛПАктёр
Леонид
Поляков
- Актёр
Максим
Стоянов
- ОИАктриса
Олеся
Иванцова
- ИНАктёр
Илья
Носков
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- АКПродюсер
Алина
Кислинская
- ДКПродюсер
Денис
Ковалевский
- ДДПродюсер
Дина
Демидова
- ЛРХудожница
Любовь
Распопова
- СМХудожница
Светлана
Мастерова
- ДЛХудожница
Дарья
Литвинова
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Осьминин