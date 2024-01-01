Фильм Филателия

Яна живет в морском северном городе. Она работает на почте, собирает марки и ждёт отца из моря, хотя и не надеется, что он вернётся. Яна — очень сильный человек, ДЦП почти не заметен, а лёгкая хромота и некоторая странность, как она считает, лишь придает ей дополнительный шарм. Однажды на почту заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется.



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