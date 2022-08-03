Феи: Тайна зимнего леса
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Феи: Тайна зимнего леса

Феи: Тайна зимнего леса (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Secret of the Wings
Мультфильм, Фэнтези72 мин18+

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О фильме

Фея Динь-Динь и ее подруги всегда боялись пересекать границу с Зимним лесом, ведь существует поверье, что там очень опасно. В один прекрасный день Динь-Динь подходит вплотную к лесу, и ее крылья неожиданно начинают блестеть и переливаться. Завороженная Динь, желая узнать тайну волшебных крыльев…

Страна
США, Индия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феи: Тайна зимнего леса»