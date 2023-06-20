Фауст
Wink
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Фауст
6.02011, Фауст
Фэнтези, Драма139 мин18+

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Фауст (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Учёный Фауст озабочен вопросами познания. Распотрошив человеческое тело, он не находит в нём души. Его униженный друг Вагнер пытается вырастить в пробирке идеального человека — гомункулуса.

Страна
США, Япония, Италия, Россия, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фауст»