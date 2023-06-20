Фауст (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Учёный Фауст озабочен вопросами познания. Распотрошив человеческое тело, он не находит в нём души. Его униженный друг Вагнер пытается вырастить в пробирке идеального человека — гомункулуса.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- ЙЦАктёр
Йоханнес
Цайлер
- АААктёр
Антон
Адасинский
- ХШАктриса
Ханна
Шигулла
- ГФАктёр
Георг
Фридрих
- ИДАктриса
Изольда
Дюшаук
- ФБАктёр
Флориан
Брюкнер
- ММАктёр
Максим
Мехмет
- АМАктёр
Антуан
Моно мл.
- ЕКАктриса
Ева-Мария
Курц
- ШВАктёр
Штефан
Вебер
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- АССценарист
Александр
Сокуров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- ДНПродюсер
Дмитрий
Никитин
- АКПродюсер
Алексей
Козлов
- ССХудожник
Сергей
Смилга
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- Композитор
Андрей
Сигле