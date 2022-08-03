Фар Край (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Экранизация одноименной компьютерной игры. Журналистка Валери просит Джека Карвера, бывшего сослуживца ее дяди Макса, поехать вместе с ней на остров, где родственник собирает информацию о загадочном докторе Криггере. По приезду герои встречают жестоких солдат-мутантов, выведенных Криггером.
СтранаГермания, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.2 IMDb
- УБРежиссёр
Уве
Болл
- Актёр
Тиль
Швайгер
- ЭВАктриса
Эммануэль
Вожье
- НААктриса
Наталия
Авелон
- УКАктёр
Удо
Кир
- ККАктёр
Крис
Коппола
- РМАктёр
Ральф
Мёллер
- КФАктёр
Крэйг
Фэйрбрасс
- МПАктёр
Майкл
Паре
- Актёр
Дон
С. Дэвис
- СРАктриса
Сюзанн
Ристич
- УБПродюсер
Уве
Болл
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- Продюсер
Дэн
Кларк
- ВХПродюсер
Вольфганг
Херольд
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- МНОператор
Матиас
Нойманн