Экранизация одноименной компьютерной игры. Журналистка Валери просит Джека Карвера, бывшего сослуживца ее дяди Макса, поехать вместе с ней на остров, где родственник собирает информацию о загадочном докторе Криггере. По приезду герои встречают жестоких солдат-мутантов, выведенных Криггером.

