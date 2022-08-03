Фар Край
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Фильмы
Фар Край
7.22007, Far Cry
Фантастика, Боевик90 мин18+

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Фар Край (фильм, 2007) смотреть онлайн

О фильме

Экранизация одноименной компьютерной игры. Журналистка Валери просит Джека Карвера, бывшего сослуживца ее дяди Макса, поехать вместе с ней на остров, где родственник собирает информацию о загадочном докторе Криггере. По приезду герои встречают жестоких солдат-мутантов, выведенных Криггером.

Страна
Германия, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.2 IMDb