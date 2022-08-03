Фантомы (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.21998, Phantoms
Ужасы, Триллер92 мин18+
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О фильме
Некая страшная сила, дремлющая в недрах земли, однажды пробуждается ото сна. Это зловещее Нечто, способное уничтожить целые цивилизации, выбирает себе первую жертву - маленький миролюбивый городок Сноуфилд в штате Колорадо. В одночасье сотни его жителей умирают ужасной смертью, а горстка оставшихся в живых людей вступает в отчаянную схватку со злом.
СтранаСША, Япония
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- РМАктриса
Роуз
МакГоун
- ДГАктриса
Джоэнна
Гоуинг
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Бен
Аффлек
- НКАктёр
Никки
Кэтт
- КПАктёр
Клифтон
Пауэлл
- РОАктёр
Рик
Отто
- ВЧАктриса
Валери
Чоу
- АНАктёр
Адам
Нельсон
- ДРСценарист
Дин
Р. Кунц
- МЛПродюсер
Майкл
Лихи
- ДСПродюсер
Джоэль
Сойзон
- ДБХудожник
Дэниэл
Брэдфорд
- ДСКомпозитор
Дэвид
С. Уильямс