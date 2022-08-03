Фантомы
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Фантомы

Фантомы (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.21998, Phantoms
Ужасы, Триллер92 мин18+

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О фильме

Некая страшная сила, дремлющая в недрах земли, однажды пробуждается ото сна. Это зловещее Нечто, способное уничтожить целые цивилизации, выбирает себе первую жертву - маленький миролюбивый городок Сноуфилд в штате Колорадо. В одночасье сотни его жителей умирают ужасной смертью, а горстка оставшихся в живых людей вступает в отчаянную схватку со злом.

Страна
США, Япония
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb