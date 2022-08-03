Фантомы (фильм, 1998) смотреть онлайн

Некая страшная сила, дремлющая в недрах земли, однажды пробуждается ото сна. Это зловещее Нечто, способное уничтожить целые цивилизации, выбирает себе первую жертву - маленький миролюбивый городок Сноуфилд в штате Колорадо. В одночасье сотни его жителей умирают ужасной смертью, а горстка оставшихся в живых людей вступает в отчаянную схватку со злом.

