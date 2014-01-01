Wink
Фильмы
Факап, или хуже не бывает

Факап, или хуже не бывает (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Nicht mein Tag
Боевики, Комедии110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Тиль Райнер — банковский клерк 30-ти лет. Каждый новый день его жизни похож на предыдущий. Но неожиданно происходит то, что позволяет выбраться ему из повседневной рутины. Тиля захватывает в заложники грабитель банка, в котором наш герой узнает заявителя по кредиту — Наппо.

Факап, или хуже не бывает смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Факап, или хуже не бывает»

Всё