Детям
Ежик должен быть колючим?
Актёры и съёмочная группа фильма «Ежик должен быть колючим?»

Режиссёры

Михаил Каменецкий

Режиссёр

Актёры

Светлана Степченко

Актрисаозвучка
Всеволод Ларионов

Актёрозвучка
Зинаида Нарышкина

Актрисаозвучка
Лия Ахеджакова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Заурия Нурумбетова

Сценарист
Тамара Чуганова

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Продюсер

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Юрий Каменецкий

Оператор

Композиторы

Игорь Космачев

Композитор