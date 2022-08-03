Фильм поставлен по музыкальной пьесе «Эвита» на слова Тима Райса и музыку Эндрю Ллойда Уэббера, поставленной на Бродвее Робертом Стигвудом вместе с Дэвидом Лэндом. Райсу и Уэбберу не удалось достичь вершин их самой популярной рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда», но тем не менее любители музыки и поклонники таланта режиссера Элана Паркер смогут получить удовольствие от истории о бедной девушки Эве Дуарте, ставшей женой президента Аргентины Хуана Перона.

