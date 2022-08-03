Эвита
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Эвита

Эвита (фильм, 1996) смотреть онлайн

6.91996, Evita
Мюзикл, Биография129 мин18+

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О фильме

Фильм поставлен по музыкальной пьесе «Эвита» на слова Тима Райса и музыку Эндрю Ллойда Уэббера, поставленной на Бродвее Робертом Стигвудом вместе с Дэвидом Лэндом. Райсу и Уэбберу не удалось достичь вершин их самой популярной рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда», но тем не менее любители музыки и поклонники таланта режиссера Элана Паркер смогут получить удовольствие от истории о бедной девушки Эве Дуарте, ставшей женой президента Аргентины Хуана Перона.

Страна
США
Жанр
Исторический, Мюзикл, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эвита»