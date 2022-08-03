Эвита (фильм, 1996) смотреть онлайн
6.91996, Evita
Мюзикл, Биография129 мин18+
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О фильме
Фильм поставлен по музыкальной пьесе «Эвита» на слова Тима Райса и музыку Эндрю Ллойда Уэббера, поставленной на Бродвее Робертом Стигвудом вместе с Дэвидом Лэндом. Райсу и Уэбберу не удалось достичь вершин их самой популярной рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда», но тем не менее любители музыки и поклонники таланта режиссера Элана Паркер смогут получить удовольствие от истории о бедной девушки Эве Дуарте, ставшей женой президента Аргентины Хуана Перона.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Мюзикл, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АПРежиссёр
Алан
Паркер
- Актриса
Мадонна
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Джонатан
Прайс
- ДНАктёр
Джимми
Наил
- ВСАктриса
Виктория
Сус
- ДЛАктёр
Джулиан
Литман
- ЛПАктриса
Лаура
Паллас
- ДУАктриса
Джулия
Уорсли
- МЛАктриса
Мария
Лухан Хидальго
- АПСценарист
Алан
Паркер
- Сценарист
Оливер
Стоун
- ТРСценарист
Тим
Райс
- АППродюсер
Алан
Паркер
- РСПродюсер
Роберт
Стигвуд
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- ЛМПродюсер
Лиза
Моран
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Ллойд Уэббер