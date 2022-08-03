Бертран Валад крадет новую пьесу умирающего писателя и выдает ее за свою. Так из сиделки герой превращается в знаменитого драматурга, но проблема в том, что самозванец больше ничего не может сочинить. В поисках материала он начинает документировать свои взаимоотношения с проституткой Евой.

