Ева
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Ева

Ева (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Eva
Триллер97 мин18+

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О фильме

Бертран Валад крадет новую пьесу умирающего писателя и выдает ее за свою. Так из сиделки герой превращается в знаменитого драматурга, но проблема в том, что самозванец больше ничего не может сочинить. В поисках материала он начинает документировать свои взаимоотношения с проституткой Евой.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ева»