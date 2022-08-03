О фильме
Бертран Валад крадет новую пьесу умирающего писателя и выдает ее за свою. Так из сиделки герой превращается в знаменитого драматурга, но проблема в том, что самозванец больше ничего не может сочинить. В поисках материала он начинает документировать свои взаимоотношения с проституткой Евой.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.7 IMDb
- БЖРежиссёр
Бенуа
Жако
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актёр
Гаспар
Ульель
- ДРАктриса
Джулия
Рой
- МБАктёр
Марк
Барбе
- РБАктёр
Ришар
Берри
- ДФАктёр
Дидье
Фламан
- ПОАктёр
Паскаль
Обер
- Актриса
Анн
Косенс
- ЖКАктёр
Жан-Луис
Кроке
- ЖТСценарист
Жиль
Торан
- БЖСценарист
Бенуа
Жако
- ДХСценарист
Джеймс
Хэдли Чейз
- МТПродюсер
Мелита
Тоскан дю Плантье
- Продюсер
Люк
Бессон
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЖХОператор
Жюльен
Хирш
- БККомпозитор
Бруно
Куле