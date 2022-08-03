Фильм Эскобар (2017)

Колумбия, 1980-е. Популярная телеведущая Вирхиния Валехо становится любовницей Пабло Эскобара. Наркобарон кажется ей благородным разбойником, который на «грязные деньги» строит дома для нищих. Но, может быть, светлый образ главы крупнейшего наркокартеля лишь иллюзия влюбленной женщины?

