Эшер (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, Asher
Боевики, Драмы99 мин18+
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Сюжет
Эшер – убийца, списанный со счетов работодателями. Вместо него заказы теперь отдают киллеру помоложе. Но герой не намерен сдаваться. Он обращается к авторитету, который готов предложить ему работу. Выполняя первое задание, Эшер знакомится с хореографом Софи, и эта встреча меняет его жизнь.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.5 IMDb