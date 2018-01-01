Эшер
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Эшер

Эшер (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, Asher
Боевики, Драмы99 мин18+

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Сюжет

Эшер – убийца, списанный со счетов работодателями. Вместо него заказы теперь отдают киллеру помоложе. Но герой не намерен сдаваться. Он обращается к авторитету, который готов предложить ему работу. Выполняя первое задание, Эшер знакомится с хореографом Софи, и эта встреча меняет его жизнь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.5 IMDb