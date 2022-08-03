Wink
Фильмы
Эпоха невинности

Эпоха невинности (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, The Age of Innocence
Драма, Мелодрама132 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Конец 80-х годов 19-го века. Ньюлэнд Арчер — преуспевающий адвокат, в глубине души желающий настоящей страсти. Он вынужден сделать выбор между миром, который он знает, и миром, о котором он мог только мечтать.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эпоха невинности»