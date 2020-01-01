Эмма. (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

21-летняя красавица Эмма Вудхаус — богатая и остроумная девушка, выполняющая роль свахи для всех своих подруг. После переезда ее бывшей подопечной в дом супруга у Эммы появляется новая компаньонка. Вудхаус отговаривает скромную тихонюГарриет Смитпортить свою жизнь в компании скаким-нибудь фермером ипредлагает ей лучший вариант — викария мистера Элтона.



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