Эмма. (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
21-летняя красавица Эмма Вудхаус — богатая и остроумная девушка, выполняющая роль свахи для всех своих подруг. После переезда ее бывшей подопечной в дом супруга у Эммы появляется новая компаньонка. Вудхаус отговаривает скромную тихонюГарриет Смитпортить свою жизнь в компании скаким-нибудь фермером ипредлагает ей лучший вариант — викария мистера Элтона.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Отем
де Уайлд
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актёр
Джонни
Флинн
- Актриса
Миа
Гот
- Актёр
Джош
О’Коннор
- Актёр
Билл
Найи
- КТАктёр
Каллум
Тернер
- МХАктриса
Миранда
Харт
- ЭААктриса
Эмбер
Андерсон
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- ДУАктриса
Джемма
Уилан
- ДОСценарист
Джейн
Остин
- Продюсер
Тим
Беван
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- ЭФПродюсер
Эр�ик
Феллнер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- МЛХудожник
Марк
Лэвис
- АБХудожница
Александра
Бирн