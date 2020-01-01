Эмма.
Wink
Фильмы
Эмма.
8.12020, Emma.
Комедии, Драмы119 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Эмма. (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

21-летняя красавица Эмма Вудхаус — богатая и остроумная девушка, выполняющая роль свахи для всех своих подруг. После переезда ее бывшей подопечной в дом супруга у Эммы появляется новая компаньонка. Вудхаус отговаривает скромную тихонюГарриет Смитпортить свою жизнь в компании скаким-нибудь фермером ипредлагает ей лучший вариант — викария мистера Элтона.

Эмма смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эмма.»

Всё