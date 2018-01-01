Wink
Элвис. Ранние Годы
Актёры и съёмочная группа фильма «Элвис. Ранние Годы»

Режиссёры

James Steven Sadwith
Режиссёр

Актёры

Jonathan Rhys Meyers
АктёрElvis Presley
Rose McGowan
АктрисаAnn-Margret
Randy Quaid
Актёр'Colonel' Tom Parker
Tim Guinee
АктёрSam Phillips
Antonia Bernath
АктрисаPriscilla Presley
Jack Noseworthy
АктёрSteve Binder
Robert Patrick
АктёрVernon Presley
Camryn Manheim
АктрисаGladys Presley
Clay Steakley
АктёрBill Black
Mark Adam
АктёрScotty Moore

Сценаристы

Patrick Sheane Duncan
Сценарист

Продюсеры

Kimberly Calhoun Boling
Продюсер
Judy Cairo
Продюсер

Актёры дубляжа

Актёр дубляжа
Актриса дубляжа
Актёр дубляжа
Актёр дубляжа
Актриса дубляжа

Художники

Eduardo Castro
Художник
Kristen McGary
Художница

Композиторы

Steve Dorff
Композитор