Эллиот и волшебный амулет (фильм, 2022) смотреть онлайн

Эллиот и волшебный амулет
8.42022, Wickensburg
Приключения, Семейный86 мин12+
Селин и ее сын Эллиот переезжают в загадочный город, на котором лежит страшное проклятие
Канадская сказка с Дениз Ричардс об одинокой маме и ее сыне, переехавших в загадочный город, на котором лежит страшное проклятие. Селин и ее сын-подросток Эллиот пытаются обустроиться в небольшом городе Викенсбург, куда недавно переехали. Это оказывается не так просто — новая подруга Эллиота по имени Уиллоу уверена, что город проклят и вскоре состоится пришествие злого колдуна, несущего с собой разрушения. Ребята начинают подозревать, что с этим как-то связана индустриальная компания, возглавляемая жутким Хексенмейстером.

Страна
Канада
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

6.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

