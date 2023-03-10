Эллиот и волшебный амулет (фильм, 2022) смотреть онлайн

Канадская сказка с Дениз Ричардс об одинокой маме и ее сыне, переехавших в загадочный город, на котором лежит страшное проклятие. Селин и ее сын-подросток Эллиот пытаются обустроиться в небольшом городе Викенсбург, куда недавно переехали. Это оказывается не так просто — новая подруга Эллиота по имени Уиллоу уверена, что город проклят и вскоре состоится пришествие злого колдуна, несущего с собой разрушения. Ребята начинают подозревать, что с этим как-то связана индустриальная компания, возглавляемая жутким Хексенмейстером.

