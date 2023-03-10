8.42022, Wickensburg
Приключения, Семейный86 мин12+
Селин и ее сын Эллиот переезжают в загадочный город, на котором лежит страшное проклятие
Эллиот и волшебный амулет (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Канадская сказка с Дениз Ричардс об одинокой маме и ее сыне, переехавших в загадочный город, на котором лежит страшное проклятие. Селин и ее сын-подросток Эллиот пытаются обустроиться в небольшом городе Викенсбург, куда недавно переехали. Это оказывается не так просто — новая подруга Эллиота по имени Уиллоу уверена, что город проклят и вскоре состоится пришествие злого колдуна, несущего с собой разрушения. Ребята начинают подозревать, что с этим как-то связана индустриальная компания, возглавляемая жутким Хексенмейстером.
СтранаКанада
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- РБРежиссёр
Ричард
Боддингтон
- ДГАктёр
Дженсен
Геринг
- КУАктриса
Кэтрин
Уайт
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- СЭАктёр
Сэм
Эш Арнольд
- ПАктриса
Пиппа
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- ДКАктёр
Джереми
Кроуфорд
- СБАктёр
Стив
Байерс
- МДАктёр
Морис
Дин Винт
- ЛПАктриса
Леа
Пинсент
- РБСценарист
Ричард
Боддингтон
- РБПродюсер
Ричард
Боддингтон
- СБПродюсер
Стив
Байерс
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АКХудожница
Александрия
Кук
- РБМонтажёр
Ричард
Боддингтон
- СЧОператор
Стивен
Чандлер Уайтхед