WinkФильмыЭлементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.Актёры и съёмочная группа фильма «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»
Актёры и съёмочная группа фильма «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»
Режиссёры
Актёры
АктрисаМиссис Хадсон
Вера Шпак
АктёрШерлок Холмс
Владимир Моташнёв
АктёрДжон Ватсон
Сергей Анненков
АктёрГенри Баскервиль
Никита Григорьев
АктёрДжеймс Мориарти
Сергей Мелконян
АктёрДжон Бэрримор / Фицпатрик
Сергей Беляев
АктёрДжек Стэплтон
Александр Горелов
АктрисаБэрил Стэплтон
Арина Борисова
АктёрБанда «Союз Рыжих»
Михаил Филиппов
АктрисаБанда «Союз Рыжих»