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Фильмы
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
Актёры и съёмочная группа фильма «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

Актёры и съёмочная группа фильма «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

Режиссёры

Игорь Теплов

Игорь Теплов

Режиссёр

Актёры

Вера Шпак

Вера Шпак

АктрисаМиссис Хадсон
Владимир Моташнёв

Владимир Моташнёв

АктёрШерлок Холмс
Сергей Анненков

Сергей Анненков

АктёрДжон Ватсон
Никита Григорьев

Никита Григорьев

АктёрГенри Баскервиль
Сергей Мелконян

Сергей Мелконян

АктёрДжеймс Мориарти
Сергей Беляев

Сергей Беляев

АктёрДжон Бэрримор / Фицпатрик
Александр Горелов

Александр Горелов

АктёрДжек Стэплтон
Арина Борисова

Арина Борисова

АктрисаБэрил Стэплтон
Михаил Филиппов

Михаил Филиппов

АктёрБанда «Союз Рыжих»
Татьяна Кулакова

Татьяна Кулакова

АктрисаБанда «Союз Рыжих»

Сценаристы

Дмитрий Богачев

Дмитрий Богачев

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Богачев

Дмитрий Богачев

Продюсер

Художники

Ирэна Белоусова

Ирэна Белоусова

Художница