Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
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Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.

Фильм Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.

2025, Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
Мюзикл, Комедия12+
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О фильме

Новый взгляд наклассические рассказы Конан Дойла, гдеглавной героиней становится миссис Хадсон—домовладелица сБейкер-стрит. Нотеперь она—не скромная квартирная хозяйка, аблистательная молодая леди сживым умом иострым языком. Пока Шерлок Холмс идоктор Ватсон увлечены сочинительством, миссис Хадсон незаметно раскрывает всезагадки, включая тайну монстра Гримпенских болот. Всё это—под песни банды «Союз рыжих» ина фоне величественного Тауэрского моста, который становится тогостиной наБейкер-стрит, томрачным поместьем Баскервилей.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
Full HD

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