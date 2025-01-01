Фильм Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
2025, Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
Мюзикл, Комедия12+
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О фильме
Новый взгляд наклассические рассказы Конан Дойла, гдеглавной героиней становится миссис Хадсон—домовладелица сБейкер-стрит. Нотеперь она—не скромная квартирная хозяйка, аблистательная молодая леди сживым умом иострым языком. Пока Шерлок Холмс идоктор Ватсон увлечены сочинительством, миссис Хадсон незаметно раскрывает всезагадки, включая тайну монстра Гримпенских болот. Всё это—под песни банды «Союз рыжих» ина фоне величественного Тауэрского моста, который становится тогостиной наБейкер-стрит, томрачным поместьем Баскервилей.
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- ИТРежиссёр
Игорь
Теплов
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- ВМАктёр
Владимир
Моташнёв
- СААктёр
Сергей
Анненков
- НГАктёр
Никита
Григорьев
- СМАктёр
Сергей
Мелконян
- Актёр
Сергей
Беляев
- АГАктёр
Александр
Горелов
- АБАктриса
Арина
Борисова
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- ТКАктриса
Татьяна
Кулакова
- ДБСценарист
Дмитрий
Богачев
- ДБПродюсер
Дмитрий
Богачев
- ИБХудожница
Ирэна
Белоусова