Электрический штат (фильм, 2025) смотреть онлайн
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О фильме
В начале 1990-х человечество пережило восстание и войну с роботами. Победу удалось одержать только благодаря революционному изобретению доктора Итана Скейта, позволяющему с помощью специального шлема — нейрокастера — на большом расстоянии управлять механизированными человекоподобными дронами. Теперь технология служит мирным целям — люди предпочитают целыми днями просиживать в нейрокастерах, а не жить реальной жизнью. Подросток Мишель, потерявшая родителей и младшего брата Кристофера, живет с приёмным отцом. Однажды в их дом проникает робот мультяшного персонажа Космо, которого обожал Крис, и сообщает Мишель, что он жив, а его сознание каким-то образом оказалось в этой железяке. Чтобы разыскать брата, девушке нужно отправиться в зону отчуждения — окружённую стеной протяжённую пустынную местность, населённую поверженными роботами.
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СтранаСША, Бразилия, Индия
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- ЭРРежиссёр
Энтони
Руссо
- ДРРежиссёр
Джо
Руссо
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ВНАктёр
Вуди
Норман
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Дженни
Слейт
- КХАктёр
Ке
Хюи Куан
- Актриса
Милли
Бобби Браун
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Энтони
Маки
- СССценарист
Симон
Столенхаг
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- ДГХудожник
Деннис
Гасснер
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри