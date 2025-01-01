Электрический штат (фильм, 2025) смотреть онлайн

В начале 1990-х человечество пережило восстание и войну с роботами. Победу удалось одержать только благодаря революционному изобретению доктора Итана Скейта, позволяющему с помощью специального шлема — нейрокастера — на большом расстоянии управлять механизированными человекоподобными дронами. Теперь технология служит мирным целям — люди предпочитают целыми днями просиживать в нейрокастерах, а не жить реальной жизнью. Подросток Мишель, потерявшая родителей и младшего брата Кристофера, живет с приёмным отцом. Однажды в их дом проникает робот мультяшного персонажа Космо, которого обожал Крис, и сообщает Мишель, что он жив, а его сознание каким-то образом оказалось в этой железяке. Чтобы разыскать брата, девушке нужно отправиться в зону отчуждения — окружённую стеной протяжённую пустынную местность, населённую поверженными роботами.



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