Экскалибур (фильм, 1981) смотреть онлайн

Экскалибур - это меч легендарного короля Артура, воспетого трубадурами и менестрелями, правившего Англией в те славные времена, когда достойные рыцари восседали на своих местах за Круглым столом, поднимая чаши за здравие Его Величества и окончательную победу над злом.

