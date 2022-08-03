Эффи
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Эффи

Эффи (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Effie Gray
Драма, Биография104 мин18+

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О фильме

История Эффи — 18-летней девушки, вышедшей замуж за критика, архитектора и поэта Джона Рeскина.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эффи»