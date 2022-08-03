Эффи (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Effie Gray
Драма, Биография104 мин18+
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О фильме
История Эффи — 18-летней девушки, вышедшей замуж за критика, архитектора и поэта Джона Рeскина.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Лэкстон
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ПДАктриса
Полли
Дартфорд
- ГУАктёр
Грег
Уайз
- Актёр
Том
Стёрридж
- ТХАктёр
Том
Херриотт
- СЧАктёр
Сэм
Черчилль
- КХАктёр
Крис
Хаггарт
- НДАктёр
Нима
Дабестани
- ДЛАктёр
Джордж
Лэйн
- Сценарист
Эмма
Томпсон
- АРПродюсер
Андреас
Ролд
- ДРПродюсер
Дональд
Розенфельд
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- ДОХудожница
Джулиана
Овермир
- РМХудожница
Рут
Майерс
- СВХудожница
Сара
Ван
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- ПККомпозитор
Пол
Кантелон