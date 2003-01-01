Эффект бабочки (фильм, 2003) смотреть онлайн

Мальчик Эван перенял от своего отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишeнных, странную болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей жизни, причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные события. Возмужав и поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал в детстве по совету врача, Эван может возвращаться в детство и своими действиями менять будущее.



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