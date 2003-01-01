Эффект бабочки (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.12003, The Butterfly Effect
Фантастика, Драмы108 мин18+
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О фильме
Мальчик Эван перенял от своего отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишeнных, странную болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей жизни, причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные события. Возмужав и поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал в детстве по совету врача, Эван может возвращаться в детство и своими действиями менять будущее.
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СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Драмы, Триллеры
КачествоFull HD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрик
Бресс
- ДМРежиссёр
Дж.
Макки Грубер
- Актёр
Эштон
Кутчер
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- ЭХАктёр
Элден
Хенсон
- Актёр
Уильям
Ли Скотт
- ДПАктёр
Джон
Патрик Амедори
- КШАктёр
Кевин
Шмидт
- ИГАктриса
Ирина
Горовая
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс
- Актриса
Мелора
Уолтерс
- Актёр
Эрик
Столц
- ДМСценарист
Дж.
Макки Грубер
- ЭБСценарист
Эрик
Бресс
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- МСКомпозитор
Майк
Саби