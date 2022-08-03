Ее сердце (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, A Mighty Heart
Триллер, Военный103 мин18+
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О фильме
23 января 2002 года жизнь журналистки Марианы Перл резко изменилась. Ее муж Дэниел Перл, руководитель южно-азиатского бюро нью-йоркского издания Wall Street Journal, бесследно исчез в Пакистане. Находившаяся на шестом месяце беременности, Мариана отчаянно пыталась его разыскать. Однако вскоре выяснилось, что он был захвачен боевиками, объявлен израильским шпионом и обезглавлен. Видеозапись казни бандиты передали в СМИ…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография, Триллер
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- Актриса
Анджелина
Джоли
- ДФАктёр
Дэн
Футтерман
- ИКАктёр
Ирфан
Кхан
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- МААктёр
Мохаммед
Афзал
- МКАктёр
Муштак
Кхан
- ДКАктёр
Дауд
Кхан
- ТСАктёр
Телаль
Сэйид
- МПСценарист
Мариан
Перл
- Продюсер
Эндрю
Итон
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Брэд
Питт
- АГПродюсер
Арти
Гупта
- ДБХудожник
Дэвид
Брайан
- ЭФХудожница
Эмма
Филд-Рэйнер
- МЗОператор
Марсель
Зискинд
- МНКомпозитор
Молли
Найман