23 января 2002 года жизнь журналистки Марианы Перл резко изменилась. Ее муж Дэниел Перл, руководитель южно-азиатского бюро нью-йоркского издания Wall Street Journal, бесследно исчез в Пакистане. Находившаяся на шестом месяце беременности, Мариана отчаянно пыталась его разыскать. Однако вскоре выяснилось, что он был захвачен боевиками, объявлен израильским шпионом и обезглавлен. Видеозапись казни бандиты передали в СМИ…

