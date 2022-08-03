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Ее сердце

Ее сердце (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, A Mighty Heart
Триллер, Военный103 мин18+

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О фильме

23 января 2002 года жизнь журналистки Марианы Перл резко изменилась. Ее муж Дэниел Перл, руководитель южно-азиатского бюро нью-йоркского издания Wall Street Journal, бесследно исчез в Пакистане. Находившаяся на шестом месяце беременности, Мариана отчаянно пыталась его разыскать. Однако вскоре выяснилось, что он был захвачен боевиками, объявлен израильским шпионом и обезглавлен. Видеозапись казни бандиты передали в СМИ…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ее сердце»