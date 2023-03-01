Джульетта и духи
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Джульетта и духи

Джульетта и духи (фильм, 1965) смотреть онлайн

7.01965, Giulietta degli spiriti
Фэнтези, Драма139 мин18+

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О фильме

Добропорядочная синьора Джульетта и ее не слишком благонравный супруг Джорджио переживают семейный кризис. Он влюблен в прекрасную модель и собирается уехать с ней в романтическое путешествие. Джульетте остается лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джульетта и духи»