Джульетта и духи (фильм, 1965) смотреть онлайн
7.01965, Giulietta degli spiriti
Фэнтези, Драма139 мин18+
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О фильме
Добропорядочная синьора Джульетта и ее не слишком благонравный супруг Джорджио переживают семейный кризис. Он влюблен в прекрасную модель и собирается уехать с ней в романтическое путешествие. Джульетте остается лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ФФРежиссёр
Федерико
Феллини
- ДМАктриса
Джульетта
Мазина
- СМАктриса
Сандра
Мило
- МПАктёр
Марио
Пизу
- ВКАктриса
Валентина
Кортезе
- ВГАктриса
Валеска
Герт
- ХЛАктёр
Хосе
Луис де Вильялонга
- ФфАктёр
Фридрих
фон Ледебур
- КБАктриса
Катерина
Боратто
- ЛГАктёр
Лу
Гилберт
- ЛДАктриса
Луиза
Делла Ноче
- ЭФСценарист
Эннио
Флайяно
- БРСценарист
Брунелло
Ронди
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- ТПСценарист
Туллио
Пинелли
- ЛРХудожник
Лучиано
Риччери
- ПГХудожник
Пьеро
Герарди
- ВАХудожница
Вито
Анцалоне
- РММонтажёр
Руджеро
Мастроянни
- ДДОператор
Джанни
Ди Венанцо
- НРКомпозитор
Нино
Рота