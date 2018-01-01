Wink
Фильмы
Джульетта и духи
Актёры и съёмочная группа фильма «Джульетта и духи»

Режиссёры

Федерико Феллини

Федерико Феллини

Federico Fellini
Режиссёр

Актёры

Джульетта Мазина

Джульетта Мазина

Giulietta Masina
АктрисаGiulietta Boldrini
Сандра Мило

Сандра Мило

Sandra Milo
АктрисаSusy / Iris / Fanny
Марио Пизу

Марио Пизу

Mario Pisu
АктёрGiorgio (Giulietta's husband)
Валентина Кортезе

Валентина Кортезе

Valentina Cortese
АктрисаValentina
Валеска Герт

Валеска Герт

Valeska Gert
АктрисаPijma
Хосе Луис де Вильялонга

Хосе Луис де Вильялонга

José Luis de Vilallonga
АктёрGiorgio's friend (в титрах: Jos&eacute; De Villalonga)
Фридрих фон Ледебур

Фридрих фон Ледебур

Friedrich von Ledebur
АктёрHeadmaster (в титрах: Fredrich Ledebur)
Катерина Боратто

Катерина Боратто

Caterina Boratto
АктрисаGiulietta's mother
Лу Гилберт

Лу Гилберт

Lou Gilbert
АктёрGrandfather
Луиза Делла Ноче

Луиза Делла Ноче

Luisa Della Noce
АктрисаAdele

Сценаристы

Эннио Флайяно

Эннио Флайяно

Ennio Flaiano
Сценарист
Брунелло Ронди

Брунелло Ронди

Brunello Rondi
Сценарист
Федерико Феллини

Федерико Феллини

Federico Fellini
Сценарист
Туллио Пинелли

Туллио Пинелли

Tullio Pinelli
Сценарист

Художники

Лучиано Риччери

Лучиано Риччери

Luciano Ricceri
Художник
Пьеро Герарди

Пьеро Герарди

Piero Gherardi
Художник
Вито Анцалоне

Вито Анцалоне

Vito Anzalone
Художница

Монтажёры

Руджеро Мастроянни

Руджеро Мастроянни

Ruggero Mastroianni
Монтажёр

Операторы

Джанни Ди Венанцо

Джанни Ди Венанцо

Gianni Di Venanzo
Оператор

Композиторы

Нино Рота

Нино Рота

Nino Rota
Композитор