Джордж Форман: Несокрушимый (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Big George Foreman
Драма, Спортивный18+
О фильме
Джордж Форман—легендарный боксёр-профессионал втяжёлом весе. Проведя детство вбедности, Форман направил всюприродную агрессию надостижение титулов золотого медалиста Олимпийских игри чемпиона мира втяжёлом весе. Спустя годы успешной карьеры, пережив околосмертный опыт, Форман променял боксёрский ринг напроповедничество ислужение церкви. Ноувидев нужду боксёрского общества вдуховном ифинансовом руководстве, Джордж Форман вернулся наринг иснова творил историю, став старейшим чемпионом мира втяжёлом весе идоказав, чтов боксе возможно всё, несмотря навозраст.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДТРежиссёр
Джордж
Тиллман мл.
- КДАктёр
Крис
Дэвис
- ЖМАктриса
Жасмин
Мэтьюз
- СДАктёр
Салливан
Джонс
- ЛГАктёр
Лоуренс
Гиллиард мл.
- ССАктриса
Соня
Сон
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Джон
Магаро
- СТАктёр
Сэм
Трэммелл
- ШМАктриса
Шеин
Момпремьер
- РЧАктёр
Роберт
Чиккини
- МГАктёр
Мэттью
Глэйв
- ЭНАктриса
Эрика
Н. Тэйзел
- ДСАктёр
Дион
Смит
- КСАктриса
К.
Стил
- ФФАктёр
Филип
Форнах
- Актёр
Ал
Сапиенца
- БИАктёр
Брайан
Ибсен
- ДЛАктёр
Джудд
Лорманд
- РЛАктёр
Роберт
Ларривьер
- ТВАктёр
Том
Вирту
- ЭМАктёр
Энтони
Марбл
- РМАктёр
Расселл
Мора
- МДАктёр
Мэдисон
Диркс
- ТМАктёр
Т.С.
Мэтерн
- МБАктёр
Мартин
Бэтс Брэдфорд
- ГУАктёр
Грег
Уотткис
- СБАктриса
Саманта
Больё
- Актёр
Майкл
Пападжон
- МРАктёр
Мэтт
Риммер
- ДКАктёр
Дэвид
Кенси
- ДТСценарист
Джордж
Тиллман мл.
- ДГСценарист
Дэн
Гордон
- ДФПродюсер
Джордж
Формен
- Продюсер
Питер
Губер
- ГВПродюсер
Генри
В. Холмс мл.
- КХМонтажёр
Крэйг
Хэйес
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос