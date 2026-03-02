Джордж Форман: Несокрушимый
Джордж Форман: Несокрушимый

Джордж Форман: Несокрушимый (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Big George Foreman
Драма, Спортивный18+

О фильме

Джордж Форман—легендарный боксёр-профессионал втяжёлом весе. Проведя детство вбедности, Форман направил всюприродную агрессию надостижение титулов золотого медалиста Олимпийских игри чемпиона мира втяжёлом весе. Спустя годы успешной карьеры, пережив околосмертный опыт, Форман променял боксёрский ринг напроповедничество ислужение церкви. Ноувидев нужду боксёрского общества вдуховном ифинансовом руководстве, Джордж Форман вернулся наринг иснова творил историю, став старейшим чемпионом мира втяжёлом весе идоказав, чтов боксе возможно всё, несмотря навозраст.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

