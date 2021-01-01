6.12021, Last Man Down
Фантастика, Боевик84 мин16+
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Джон Вуд. Последняя кровь (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Человечество выкашивает смертельная пандемия. Боец спецназа Джон Вуд, чью жену недавно убили, бросает службу и скрывается в норвежских лесах. Несколько лет спустя на пороге его дома появляется раненная девушка: она сбежала из лаборатории, где над ней проводили эксперименты в надежде найти лекарство от бушующей в мире болезни. Хотя поначалу Джон не хочет ввязываться в происходящее, все меняется, когда он узнает, что один из преследователей девушки – капитан Стоун, убийца его жены.
Джон Вуд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаШвеция, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ДСАктёр
Дэниэл
Стисен
- ОКАктриса
Ольга
Кент
- ДНАктёр
Дэниэл
Неме
- СЯАктёр
Станислав
Яневский
- МВАктриса
Мадлен
Волл
- Актриса
Наташа
Мальте
- ССАктриса
Стефани
Сьядатан
- РФАктёр
Роберт
Фоллин
- МБАктёр
Майкл
Билингтон
- ПААктёр
Паси
Антеро Ремсу
- АВСценарист
Андреас
Вассхауг
- ДССценарист
Дэниэл
Стисен
- МБПродюсер
Майкл
Билингтон
- МЙПродюсер
Мирийэм
Йоханссон
- КЛПродюсер
Камиль
Лемешевский
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ТСХудожник
Тео
Солсбери
- ААКомпозитор
Александр
Арнцен