Джон Вуд. Последняя кровь (фильм, 2021) смотреть онлайн

Человечество выкашивает смертельная пандемия. Боец спецназа Джон Вуд, чью жену недавно убили, бросает службу и скрывается в норвежских лесах. Несколько лет спустя на пороге его дома появляется раненная девушка: она сбежала из лаборатории, где над ней проводили эксперименты в надежде найти лекарство от бушующей в мире болезни. Хотя поначалу Джон не хочет ввязываться в происходящее, все меняется, когда он узнает, что один из преследователей девушки – капитан Стоун, убийца его жены.



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