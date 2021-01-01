Джон Вуд. Последняя кровь
Wink
Фильмы
Джон Вуд. Последняя кровь
6.12021, Last Man Down
Фантастика, Боевик84 мин16+

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Джон Вуд. Последняя кровь (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Человечество выкашивает смертельная пандемия. Боец спецназа Джон Вуд, чью жену недавно убили, бросает службу и скрывается в норвежских лесах. Несколько лет спустя на пороге его дома появляется раненная девушка: она сбежала из лаборатории, где над ней проводили эксперименты в надежде найти лекарство от бушующей в мире болезни. Хотя поначалу Джон не хочет ввязываться в происходящее, все меняется, когда он узнает, что один из преследователей девушки – капитан Стоун, убийца его жены.

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Страна
Швеция, Великобритания
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джон Вуд. Последняя кровь»