Джеймс Второй (фильм, 2025) смотреть онлайн

Что, если отсутствие боли становится твоей самой главной уязвимостью? «Джеймс Второй» — фильм 2025 года о подростке, физически не способном чувствовать ни телесные, ни душевные страдания. Основанная на реальных событиях драма показывает, как человеческое участие может изменить жизнь.



13-летний Джеймс живет в особом состоянии — он не чувствует боли и почти не испытывает эмоций. Жизнь подростка меняется, когда в классе появляется Кристен — первая, кто пытается понять его странность. Их неловкие, но искренние попытки общения постепенно пробуждают в Джеймсе новые ощущения. Когда чувства наконец приходят, они оказываются одновременно болезненными и прекрасными. Первая любовь становится для героя испытанием — теперь Джеймсу предстоит научиться не бояться боли и понять, что важнейшие открытия мы делаем не о мире, а о самих себе.



Банальные подростковые переживания становятся чудом для того, кто раньше ничего подобного не чувствовал, в фильме «Джеймс Второй». Смотреть это кино — значит не лишний раз напомнить себе о том, что способность страдать и делает нас людьми.

