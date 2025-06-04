Джеймс Второй (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Что, если отсутствие боли становится твоей самой главной уязвимостью? «Джеймс Второй» — фильм 2025 года о подростке, физически не способном чувствовать ни телесные, ни душевные страдания. Основанная на реальных событиях драма показывает, как человеческое участие может изменить жизнь.
13-летний Джеймс живет в особом состоянии — он не чувствует боли и почти не испытывает эмоций. Жизнь подростка меняется, когда в классе появляется Кристен — первая, кто пытается понять его странность. Их неловкие, но искренние попытки общения постепенно пробуждают в Джеймсе новые ощущения. Когда чувства наконец приходят, они оказываются одновременно болезненными и прекрасными. Первая любовь становится для героя испытанием — теперь Джеймсу предстоит научиться не бояться боли и понять, что важнейшие открытия мы делаем не о мире, а о самих себе.
Банальные подростковые переживания становятся чудом для того, кто раньше ничего подобного не чувствовал, в фильме «Джеймс Второй». Смотреть это кино — значит не лишний раз напомнить себе о том, что способность страдать и делает нас людьми.
Рейтинг
- МАРежиссёр
Макс
Амини
- Актёр
Брайс
Гейзар
- БГАктриса
Бо
Гарретт
- НСАктёр
Ник
Стал
- Актриса
Элла
Андерсон
- СААктриса
Салом
Азизи
- ДУАктёр
Джордж
Уоллес
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- БВАктриса
Брин
Вейл
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- ДКАктёр
Джонатан
Кайт
- ТТСценарист
Тим
Тукрелло
- КАПродюсер
Ками
Асгар
- МАПродюсер
Макс
Амини
- КНХудожница
Кармен
Нэвис
- КМХудожница
Кэйтлин
Миллер
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара