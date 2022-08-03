Дым
Дым (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Smoke
Драма, Комедия112 мин0+

О фильме

Фильм состоит из пяти коротких глав, каждая из которых названа именем ее героя. Пять людей, пять судеб переплетаются в сладком дыме грез, образуя ту ткань, из которой и состоит наша жизнь. Это рассеянный писатель Пол, потерявший жену. Он часто заходит за сигарами к Огги, имеющему странную привычку фотографировать угол Третьей улицы и Седьмой авеню.

Страна
США, Германия, Япония
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дым»