Дым (фильм, 1994) смотреть онлайн

Фильм состоит из пяти коротких глав, каждая из которых названа именем ее героя. Пять людей, пять судеб переплетаются в сладком дыме грез, образуя ту ткань, из которой и состоит наша жизнь. Это рассеянный писатель Пол, потерявший жену. Он часто заходит за сигарами к Огги, имеющему странную привычку фотографировать угол Третьей улицы и Седьмой авеню.

