Двуличный любовник (фильм, 2017) смотреть онлайн

Психологический триллер Франсуа Озона «Двуличный любовник» — фильм, балансирующий на грани эротической драмы и напряженного хоррора и превращающий историю любви в лабиринт.



Бывшая фотомодель Хлоя страдает от необъяснимых болей в животе. Ее врач решает, что у девушки проблемы не физического, а психосоматического характера, и советует обратиться к психоаналитику. Так Хлоя знакомится с Полем и неожиданно влюбляется в него, а тот отвечает взаимностью. Их связь развивается стремительно, однако идиллия приносит не облегчение, а тревожное ощущение, что в жизни ее избранника есть то, о чем он упорно молчит. Случайно Хлоя узнает о существовании близнеца Поля — грубого и жестокого Луи. Попытки разгадать эту тайну лишь глубже погружают девушку в мир обмана, где невозможно понять, кто говорит правду, а кто манипулирует ею.



Картина «Двуличный любовник» 2017 года понравится зрителям, которые ценят сложное, психологически насыщенное кино с двойным дном и фирменной провокацией Озона.

