Двуличный любовник (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Психологический триллер Франсуа Озона «Двуличный любовник» — фильм, балансирующий на грани эротической драмы и напряженного хоррора и превращающий историю любви в лабиринт.
Бывшая фотомодель Хлоя страдает от необъяснимых болей в животе. Ее врач решает, что у девушки проблемы не физического, а психосоматического характера, и советует обратиться к психоаналитику. Так Хлоя знакомится с Полем и неожиданно влюбляется в него, а тот отвечает взаимностью. Их связь развивается стремительно, однако идиллия приносит не облегчение, а тревожное ощущение, что в жизни ее избранника есть то, о чем он упорно молчит. Случайно Хлоя узнает о существовании близнеца Поля — грубого и жестокого Луи. Попытки разгадать эту тайну лишь глубже погружают девушку в мир обмана, где невозможно понять, кто говорит правду, а кто манипулирует ею.
Картина «Двуличный любовник» 2017 года понравится зрителям, которые ценят сложное, психологически насыщенное кино с двойным дном и фирменной провокацией Озона.
Рейтинг
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- Актриса
Марина
Вакт
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- ЖБАктриса
Жаклин
Биссет
- МБАктриса
Мириам
Буайе
- ДРАктриса
Доминик
Реймон
- ФСАктриса
Фанни
Сэйдж
- ЖБАктёр
Жан-Эдуард
Бодзяк
- АДАктёр
Антуан
Де ла Мориньер
- ЖМАктёр
Жан-Поль
Мюэль
- КГАктёр
Кейсли
Готье
- Сценарист
Франсуа
Озон
- ФПСценарист
Филипп
Пьяццо
- ДКСценарист
Джойс
Кэрол Оутс
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби