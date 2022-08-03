Двойное наказание
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Двойное наказание

Двойное наказание (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.11999, Double Jeopardy
Триллер, Драма100 мин18+

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О фильме

Безмятежная жизнь с любимым мужем и маленьким сыном обрывается для Либби в одно мгновение. Ее супруг Ник убит, и суд несправедливо обвиняет в этом героиню. В тюрьме Либби понимает, что ее подставил сам Ник, инсценировавший смерть ради страховки. Сумеет ли Либби найти и наказать негодяя?

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойное наказание»