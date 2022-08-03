Двойное наказание (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.11999, Double Jeopardy
Триллер, Драма100 мин18+
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О фильме
Безмятежная жизнь с любимым мужем и маленьким сыном обрывается для Либби в одно мгновение. Ее супруг Ник убит, и суд несправедливо обвиняет в этом героиню. В тюрьме Либби понимает, что ее подставил сам Ник, инсценировавший смерть ради страховки. Сумеет ли Либби найти и наказать негодяя?
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ББРежиссёр
Брюс
Бересфорд
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Аннабет
Гиш
- БВАктёр
Бенжамин
Вейр
- ДБАктёр
Джей
Бразо
- ДМАктёр
Джон
МакЛарен
- ЭЭАктёр
Эд
Эванко
- БЭАктёр
Бреннан
Эллиотт
- ДУСценарист
Дэвид
Уайсберг
- Продюсер
Леонард
Голдберг
- РЛПродюсер
Ричард
Люк Ротшилд
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ИКАктёр дубляжа
Игорь
Копченко
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- ЛМХудожница
Линда
М. Басс
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- ПДОператор
Питер
Джеймс