Безмятежная жизнь с любимым мужем и маленьким сыном обрывается для Либби в одно мгновение. Ее супруг Ник убит, и суд несправедливо обвиняет в этом героиню. В тюрьме Либби понимает, что ее подставил сам Ник, инсценировавший смерть ради страховки. Сумеет ли Либби найти и наказать негодяя?

