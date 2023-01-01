Двое это слишком
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Двое это слишком

Двое это слишком (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.21995, Two Much
Мелодрамы, Комедии112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

У Арта Доджа полоса неудач: кругом долги и, похоже, придется жениться на богатой. Но нравится — то ему сестра невесты — Лиз! И Арт решает, что есть только один способ завоевать ее сердце — стать другим человеком! Совсем другим, например, братом-близнецом Бартом! Проблема только в том, что сестры живут в одном доме….

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Информация

Страна
Испания, США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двое это слишком»

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