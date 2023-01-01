Двое это слишком (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.21995, Two Much
Мелодрамы, Комедии112 мин18+
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Сюжет
У Арта Доджа полоса неудач: кругом долги и, похоже, придется жениться на богатой. Но нравится — то ему сестра невесты — Лиз! И Арт решает, что есть только один способ завоевать ее сердце — стать другим человеком! Совсем другим, например, братом-близнецом Бартом! Проблема только в том, что сестры живут в одном доме….
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Труэба
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актриса
Дэрил
Ханна
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актёр
Илай
Уоллак
- Актёр
Габино
Диего
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- АРАктёр
Аллан
Рич
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- Сценарист
Фернандо
Труэба
- ДТСценарист
Давид
Труэба
- ДЭСценарист
Дональд
Э. Уэстлейк
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- КУПродюсер
Кристина
Уэте
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ПДПродюсер
Пол
Даймонд
- БПХудожница
Барбара
Петерсон
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- МККомпозитор
Мичель
Камило