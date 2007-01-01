Два дня в Париже (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Марион и Джек, пытаясь возродить свои отношения, решают посетить Париж — всемирный город влюбленных. Джек знает, что здесь живут родители Марион, но он не знает, что здесь же живут и несколько ее бывших бойфрендов…



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