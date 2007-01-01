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Два дня в Париже

Два дня в Париже (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, 2 Days in Paris
Драмы, Мелодрамы96 мин18+

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Сюжет

Марион и Джек, пытаясь возродить свои отношения, решают посетить Париж — всемирный город влюбленных. Джек знает, что здесь живут родители Марион, но он не знает, что здесь же живут и несколько ее бывших бойфрендов…

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Информация

Страна
Франция, Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb