Два бойца (фильм, 1943) смотреть онлайн
О фильме
Фильм снят во время войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова - «Саши с Уралмаша».
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Рейтинг
- ЛЛРежиссёр
Леонид
Луков
- МБАктёр
Марк
Бернес
- БААктёр
Борис
Андреев
- ВШАктриса
Вера
Шершнёва
- ЯЖАктриса
Янина
Жеймо
- МШАктёр
Максим
Штраух
- ИКАктёр
Иван
Кузнецов
- СКАктёр
Степан
Крылов
- ЛМАктёр
Лаврентий
Масоха
- ЭГАктёр
Эм�мануил
Геллер
- СКАктёр
Сергей
Комаров
- ННАктёр
Н.
Нирови
- АПАктёр
Алексей
Попов
- ОТАктриса
Ольга
Третьякова
- СЯАктёр
С.
Яблоков
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- ВКХудожник
Владимир
Каплуновский
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- АГОператор
Александр
Гинцбург
- НБКомпозитор
Никита
Богословский