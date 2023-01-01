Два бойца (фильм, 1943) смотреть онлайн

Фильм снят во время войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова - «Саши с Уралмаша».



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