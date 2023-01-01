Два бойца
Wink
Фильмы
Два бойца
9.51943, Два бойца
Военный, Драма75 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Два бойца (фильм, 1943) смотреть онлайн

О фильме

Фильм снят во время войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова - «Саши с Уралмаша».

Два бойца смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Два бойца»