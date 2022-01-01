Дурной глаз (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Психологический хоррор с Евой Грин и Марком Стронгом о дизайнерше детской одежды, заболевшей странным недугом, от которого ее спасает только филиппинская горничная. Кристин придумывает одежду для детей и живет в шикарном доме с мужем Феликсом и дочерью Робертой. Но в ее идеальный мир врывается загадочная болезнь: Кристин теряет память, страдает от бессонницы, паранойи и судорог. Феликс считает, что все проблемы жены психологические, но это не помогает ей стабилизировать состояние. Однажды на пороге их дома появляется горничная Диана, утверждающая, что Кристин просила ее о помощи, хотя та этого не помнит. Женщина из Филиппин тут же находит подход к болезни, применяя народную медицину. Вскоре Кристин понимает, что попала в зависимость от способностей горничной, но пути назад уже нет. Какая кульминация ждет их отношения, вы узнаете, когда будете смотреть «Дурной глаз» — фильм 2022 года онлайн доступен на Wink.



