Друзья навсегда (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Our Friend
Драмы, Мелодрамы120 мин18+
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Сюжет
Узнав, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ГКРежиссёр
Габриэла
Каупертуэйт
- Актёр
Джейсон
Сигел
- ИКАктриса
Изабелла
Кай Райс
- ВМАктриса
Вайолет
Макгроу
- Актёр
Кейси
Аффлек
- ДДАктриса
Дакота
Джонсон
- ДМАктёр
Джон
МакКоннелл
- ДСАктёр
Джеронимо
Спинкс
- ДБАктриса
Дене
Бентон
- ДОАктёр
Джэйк
Оуэн
- ДБАктёр
Джейсон
Бэйл
- БИСценарист
Брэд
Ингелсби
- ДФПродюсер
Джон
Фридберг
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ВЛАктриса дубляжа
Вероника
Лукьяненко
- ВМАктриса дубляжа
Валерия
Мялковская
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АМХудожница
Алана
Морсхэд
- ДАОператор
Джо
Андерсон
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен