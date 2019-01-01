Друзья навсегда
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Друзья навсегда

Друзья навсегда (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Our Friend
Драмы, Мелодрамы120 мин18+

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Сюжет

Узнав, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Друзья навсегда»

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