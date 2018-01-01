Wink
Фильмы
Дрожь земли 5: Кровное родство
Актёры и съёмочная группа фильма «Дрожь земли 5: Кровное родство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дрожь земли 5: Кровное родство»

Режиссёры

Дон Майкл Пол

Дон Майкл Пол

Don Michael Paul
Режиссёр

Актёры

Майкл Гросс

Майкл Гросс

Michael Gross
АктёрBurt Gummer
Джейми Кеннеди

Джейми Кеннеди

Jamie Kennedy
АктёрTravis B. Welker
Брэндон Оре

Брэндон Оре

Brandon Auret
АктёрJohan Dreyer
Натали Бекер

Натали Бекер

Natalie Becker
АктрисаLucia
Эммануэль Кастис

Эммануэль Кастис

Emmanuel Castis
АктёрDr. Michael Swan
Зак Хендрикз

Зак Хендрикз

Zak Hendrikz
АктёрRiley
Дэниэл Дженкс

Дэниэл Дженкс

Daniel Janks
АктёрErich Van Wyk
Лоуренс Джофф

Лоуренс Джофф

Lawrence Joffe
АктёрBasson
Эрнест Ндлову

Эрнест Ндлову

Ernest Ndlovu
АктёрNdebele Chieftain

Актёры дубляжа

Александр Воронов

Александр Воронов

Актёр дубляжа
Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Александр Зачиняев

Александр Зачиняев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Ваник Морадян

Ваник Морадян

Vanick Moradian
Монтажёр

Композиторы

Фредерик Видман

Фредерик Видман

Frederik Wiedmann
Композитор