Актёры и съёмочная группа фильма «Дрожь земли 5: Кровное родство»
Актёры
АктёрBurt Gummer
Майкл ГроссMichael Gross
АктёрTravis B. Welker
Джейми КеннедиJamie Kennedy
АктёрJohan Dreyer
Брэндон ОреBrandon Auret
АктрисаLucia
Натали БекерNatalie Becker
АктёрDr. Michael Swan
Эммануэль КастисEmmanuel Castis
АктёрRiley
Зак ХендрикзZak Hendrikz
АктёрErich Van Wyk
Дэниэл ДженксDaniel Janks
АктёрBasson
Лоуренс ДжоффLawrence Joffe
АктёрNdebele Chieftain