Драйвер на ночь HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Драйвер на ночь HD»

Режиссёры

Джо Карнахан

Joe Carnahan
Режиссёр

Актёры

Патрик Уилсон

Patrick Wilson
АктёрStretch
Эд Хелмс

Ed Helms
АктёрKarl
Джеймс Бэдж Дейл

James Badge Dale
АктёрLaurent
Бруклин Декер

Brooklyn Decker
АктрисаCandace
Крис Пайн

Chris Pine
Актёр
Джессика Альба

Jessica Alba
АктрисаCharlie
Рэй Лиотта

Ray Liotta
Актёр
Дэвид Хассельхофф

David Hasselhoff
Актёр
Дженни Барбоза

Jenny Barbosa
АктрисаRestaurant Patron
Кевин Бигли

Kevin Bigley
АктёрFaux Hawk

Сценаристы

Джо Карнахан

Joe Carnahan
Сценарист
Джерри Корли

Jerry Corley
Сценарист
Роб Роуз

Rob Rose
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Джо Карнахан

Joe Carnahan
Продюсер
Леон Коркос

Leon Corcos
Продюсер
Джерри Корли

Jerry Corley
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Сова

Актёр дубляжа
Владимир Терещук

Актёр дубляжа
Михаил Тишин

Актёр дубляжа
Татьяна Антонова

Актриса дубляжа
Александр Погребняк

Актёр дубляжа

Монтажёры

Кевин Хейл

Kevin Hale
Монтажёр
Джейсон Хелльманн

Jason Hellmann
Монтажёр

Композиторы

Людвиг Горанссон

Ludwig Göransson
Композитор