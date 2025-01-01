Фильм Дракула

О фильме
Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрУжасы, Мелодрама
КачествоFull HD
- Режиссёр
Люк
Бессон
- ЗСАктриса
Зои
Сайдел
- ИФАктёр
Иван
Франек
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- ХМАктёр
Хаймон
Мария Буттингер
- ДМАктёр
Джассем
Мугари
- МДАктриса
Матильда
Де Анджелис
- ЙМАктёр
Йонас
Макконен
- Актёр
Кристоф
Вальц
- БССценарист
Брэм
Стокер
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- ЖБХудожник
Жиль
Буалло
- ЭТХудожница
Эвелин
Тиссандье
- КБХудожница
Корина
Бруан
- ЮТХудожник
Юг
Тиссандье
- ФКХудожник
Фредерик
Камбон
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман