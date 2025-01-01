Дракула
Wink
Фильмы
Дракула

Фильм Дракула

2025, Dracula: A Love Tale
Ужасы, Мелодрама18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

Дракула покупка билетов в кино онлайн

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Ужасы, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула»