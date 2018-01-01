WinkФильмыДракула 1972Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула 1972»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула 1972»
Актёры
АктёрCount Dracula
Кристофер ЛиChristopher Lee
АктёрProfessor Lorrimer Van Helsing
Питер КушингPeter Cushing
АктрисаJessica Van Helsing
Стефани БичемStephanie Beacham
АктёрJohnny Alucard
Кристофер НимChristopher Neame
АктёрInspector Murray
Майкл КоулзMichael Coles
АктрисаGaynor (в титрах: Marsha Hunt)
Марша А. ХантMarsha A. Hunt
АктрисаLaura Bellows
Кэролайн МанроCaroline Munro
АктрисаAnna
Джанет КиJanet Key
АктёрJoe Mitcham
Уильям ЭллисWilliam Ellis
АктёрBob (в титрах: Philip Miller)