Дракула 1972
Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула 1972»

Актёры

Кристофер Ли

Christopher Lee
АктёрCount Dracula
Питер Кушинг

Peter Cushing
АктёрProfessor Lorrimer Van Helsing
Стефани Бичем

Stephanie Beacham
АктрисаJessica Van Helsing
Кристофер Ним

Christopher Neame
АктёрJohnny Alucard
Майкл Коулз

Michael Coles
АктёрInspector Murray
Марша А. Хант

Marsha A. Hunt
АктрисаGaynor (в титрах: Marsha Hunt)
Кэролайн Манро

Caroline Munro
АктрисаLaura Bellows
Джанет Ки

Janet Key
АктрисаAnna
Уильям Эллис

William Ellis
АктёрJoe Mitcham
Филип Миллер

Pip Miller
АктёрBob (в титрах: Philip Miller)

Сценаристы

Дон Хотон

Don Houghton
Сценарист
Брэм Стокер

Bram Stoker
Сценарист

Продюсеры

Майкл Каррерас

Michael Carreras
Продюсер
Жозефин Дуглас

Josephine Douglas
Продюсер

Монтажёры

Джеймс Нидс

James Needs
Монтажёр

Операторы

Дик Буш

Dick Bush
Оператор

Композиторы

Майкл Викерз

Michael Vickers
Композитор