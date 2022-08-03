Дракула 1972 (фильм, 1972) смотреть онлайн
1972, Dracula A.D. 1972
Ужасы91 мин18+
О фильме
Джессика ван Хелсинг соглашается принять участие в сатанинском ритуале, который собирается провести еe друг — молодой пижон Джонни Алукард, даже не догадываясь, что он пытается поднять из праха графа Дракулу. Когда во время ритуала что-то идeт не так, все в страхе разбегаются, остаются лишь Джессика и еe подруга Лаура. Последнюю кусает вампир, но и Джонни не миновать подобной участи, ибо Дракула сильно рассержен: вместо понравившейся ему Джессики, тот приводит другую девушку. Друзья Джессики превращаются в вампиров, и только еe дедушка, профессор Лаример ван Хелсинг, пытается бороться со злом.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- ПКАктёр
Питер
Кушинг
- СБАктриса
Стефани
Бичем
- КНАктёр
Кристофер
Ним
- МКАктёр
Майкл
Коулз
- МААктриса
Марша
А. Хант
- КМАктриса
Кэролайн
Манро
- ДКАктриса
Джанет
Ки
- УЭАктёр
Уильям
Эллис
- ФМАктёр
Филип
Миллер
- ДХСценарист
Дон
Хотон
- БССценарист
Брэм
Стокер
- МКПродюсер
Майкл
Каррерас
- ЖДПродюсер
Жозефин
Дуглас
- ДНМонтажёр
Джеймс
Нидс
- ДБОператор
Дик
Буш
- МВКомпозитор
Майкл
Викерз