Дракула 1972 (фильм, 1972) смотреть онлайн

Джессика ван Хелсинг соглашается принять участие в сатанинском ритуале, который собирается провести еe друг — молодой пижон Джонни Алукард, даже не догадываясь, что он пытается поднять из праха графа Дракулу. Когда во время ритуала что-то идeт не так, все в страхе разбегаются, остаются лишь Джессика и еe подруга Лаура. Последнюю кусает вампир, но и Джонни не миновать подобной участи, ибо Дракула сильно рассержен: вместо понравившейся ему Джессики, тот приводит другую девушку. Друзья Джессики превращаются в вампиров, и только еe дедушка, профессор Лаример ван Хелсинг, пытается бороться со злом.

