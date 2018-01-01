Wink
Детям
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
Актёры и съёмочная группа фильма «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»

Режиссёры

Джон Санфорд

John Sanford
Режиссёр

Актёры

Джей Барушель

Jay Baruchel
АктёрHiccup
Америка Феррера

America Ferrera
АктрисаAstrid
Кристофер Минц-Плассе

Christopher Mintz-Plasse
АктёрFishlegs
ТиДжей Миллер

T.J. Miller
АктёрTuffnut
Тим Конуэй

Tim Conway
АктёрMulch
Крис Эджерли

Chris Edgerly
АктёрGobber
Том Кенни

Tom Kenny
АктёрSilent Sven
Нолан Норт

Nolan North
АктёрStoick
Зак Перлман

Zack Pearlman
АктёрSnotlout
Андре Вермюлен

Andree Vermeulen
АктрисаRuffnut

Сценаристы

Арт Эдлер Браун

Art Edler Brown
Сценарист
Дуглас Слоун

Douglas Sloan
Сценарист
Крессида Коуэлл

Cressida Cowell
Сценарист

Продюсеры

Чед Хаммес

Chad Hammes
Продюсер
Арт Эдлер Браун

Art Edler Brown
Продюсер
Дуглас Слоун

Douglas Sloan
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Софья Ануфриева

Актриса дубляжа
Игорь Виноградов

Актёр дубляжа
Александр Разбаш

Актёр дубляжа
Алексей Макрецкий

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джон Лаус

John Laus
Монтажёр